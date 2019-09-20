В ФСБ назвали причину нападения браконьеров из КНДР на российских пограничников

Незаконных рыболовов на родине может ждать суровое наказание, вплоть до расстрела.

Задержанные в Японском море северокорейские браконьеры напали на российских пограничников из страха перед наказанием, которое их ждёт на родине в случае конфискации шхун. Об этом сообщил начальник отдела дознания Приморского погрануправления ФСБ Владимир Краснов.

— Столь ожесточённое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов вызвано тем, что за такие нарушения, по нашим законам, грозит конфискация судна. Как известно, в Северной Корее это собственность государства. В связи с чем гражданам Северной Кореи по прибытии грозит ответственность, по их законам, за утрату имущества, — объяснил он в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, 17 сентября в российских водах Японского моря за незаконный рыбный промысел были задержаны более 160 моряков из КНДР, а также две их шхуны и 11 мотоботов. Во время задержания браконьеры оказали сопротивление, четверо российских пограничников были ранены. Сегодня задержанные суда под конвоем доставили в порт Находки.

Ранее эксперт рассказал Лайфу, что северокорейских браконьеров, напавших на российских военных в Японском море, на родине ждёт суровое наказание — вплоть до расстрела. В РФ моряки отделаются сроком.