Шхуны из КНДР доставили в Находку под конвоем

Задержанные суда из Северной Кореи, экипаж которых напал на российских пограничников, доставлены под конвоем в Находку. Об этом сообщил РИА "Новости" представитель Погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю.

— Суда уже на рейде Находки, — сказал собеседник.

По его словам, экипаж пока будет находиться на борту.

Экипаж северокорейской шхуны напал на четырёх российских пограничников в Японском море. Возбуждено уголовное дело, были задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов и 161 гражданин КНДР. Есть пострадавшие, им оказали необходимую медицинскую помощь. Российских пограничников госпитализировали, их состояние стабильное.