При нападении браконьеров из КНДР пострадало четыре российских пограничника

Северокорейским морякам предъявлено обвинение по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море. По данным ведомства, в результате произошедшего пострадало четыре российских пограничника, хотя ранее сообщалось о трёх.

— В ходе оперативных мероприятий по проверке судна северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление членам досмотровой команды, в результате этого четыре сотрудника получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них — огнестрельное ранение, — уточнили в Следственном комитете РФ.

Инкриминируемая северокорейским браконьерам статья — "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Напомним, занимавшийся браконьерством экипаж напал на пограничников в российских водах Японского моря 17 сентября. Всего было задержано более 80 северокорейских моряков.