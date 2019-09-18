При нападении браконьеров из КНДР пострадало четыре российских пограничника

СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море. По данным ведомства, в результате произошедшего пострадало четыре российских пограничника, хотя ранее сообщалось о трёх.
— В ходе оперативных мероприятий по проверке судна северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление членам досмотровой команды, в результате этого четыре сотрудника получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них — огнестрельное ранение, — уточнили в Следственном комитете РФ.
Инкриминируемая северокорейским браконьерам статья — "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Напомним, занимавшийся браконьерством экипаж напал на пограничников в российских водах Японского моря 17 сентября. Всего было задержано более 80 северокорейских моряков.
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