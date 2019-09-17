Пограничники задержали более 80 северокорейских браконьеров в Японском море

Российские пограничники задержали более 80 граждан КНДР, занимавшихся браконьерством в Японском море на двух шхунах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

— Задержаны две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР, — говорится в сообщении.

Таким образом, пресечена незаконная деятельность северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне РФ в районе банки Кито-Ямато.

Напомним, ранее в российских водах Японского моря экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на российских пограничников. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих. В МИД РФ сообщили, что вызовут временного поверенного в делах КНДР в России.