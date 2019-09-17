МИД РФ вызовет дипломата КНДР из-за нападения на пограничников в Японском море

Из-за ситуации с атакой северокорейских браконьеров на российских пограничников в МИД РФ будет вызван временный поверенный в делах КНДР в России. Об этом Лайфу рассказали в Департаменте информации и печати МИД России.
Напомним, ранее в российских водах Японского моря экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на российских пограничников. В результате ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих. Шхуны сейчас задержаны.
Первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что реакция за атаку на российских пограничников будет жёсткой.
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