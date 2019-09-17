Джабаров пообещал жёсткую реакцию за нападение на российских пограничников

Первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что экипаж северокорейский шхуны будет отвечать по российскому законодательству за нападение на пограничников в Японском море.
— Я думаю, что сейчас будут разбирательства, следствие, и я думаю, обязательно будет наказание. Как бы мы не относились к Северной Корее, тем не менее перед законом все равны. Реакция будет жёсткая, — заявил сенатор в разговоре с Лайфом.
Как уже сообщал Лайф, экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря. В результате ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих. Браконьеры из КНДР уже задержаны.
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