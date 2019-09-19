Госпитализированы все пограничники, пострадавшие при нападении рыбаков из КНДР

Все четверо российских пограничников, которые пострадали в результате нападения рыбаков из Северной Кореи в Японском море, госпитализированы, их состояние стабильно, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Дальневосточного управления на транспорте СК РФ.

— Все четверо госпитализированы, один со сквозным огнестрельным ранением. Двое прооперированы. Состояние стабильное, — приводит агентство слова собеседника в ведомстве.

Четверо военнослужащих погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР в Японском море. Сообщалось, что пограничники 19 сентября приведут в приморский порт Находка задержанные лодки. Возбуждено уголовное дело, задержаны две шхуны, 11 мотоботов и 161 гражданин Северной Кореи. Среди иностранцев есть раненые, которым оказана помощь.

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