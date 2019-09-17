Эксперт — о наказании для северокорейских рыбаков: Срок в РФ или расстрел в КНДР

Константин Сивков рассказал о возможных жёстких мерах в отношении экипажа шхуны, напавшего на российских пограничников.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков рассказал Лайфу, что может ждать северокорейских браконьеров, напавших на российских военных в Японском море.

— Либо они отбывают срок у нас, либо они приедут в КНДР, где их, скорее всего, расстреляют. Вот и всё. У них там жёстче отношение к подобным событиям, и КНДР рассматривает Россию как своего союзника, поэтому любые подобные нарушения повлекут со стороны северокорейского руководства очень жёсткие меры, — считает Сивков.

Также он отметил, что по международному праву шхуна с браконьерами должна быть арестована, а в случае сопротивления — потоплена.

Напомним, сегодня в Японском море на российских пограничников напали браконьеры из Северной Кореи. Трое военнослужащих были ранены. Сейчас северокорейский экипаж задержан. В МИД РФ уже вызвали временного поверенного в делах КНДР в России.