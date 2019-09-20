Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про армию

Он сделал это во время обеда на учениях, где военному руководству страны предложили отведать пироги, каравай и варенье.

Глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов во время обеденного перерыва на полигоне Донгуз под Оренбургом, где проходят учения "Центр-2019", рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии. В нём говорится о командующем, который заметил, что его солдаты недоедают, из-за чего он вызывает к себе повара.

— Приходит начпрод — худющий. Он смотрит на него: сам не ешь и людей не кормишь! — пошутил Герасимов.

Этот анекдот вызвал улыбку российского лидера и неподдельный смех президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

Напомним, президента России Владимира Путина угостили чаем с плюшками на стратегических учениях "Центр-2019" на полигоне Донгуз под Оренбургом. К чаепитию присоединились киргизский лидер, а также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее президент Киргизии заявил Путину, что учения "Центр-2019" вызывают гордость.