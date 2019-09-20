Пойман подозреваемый в расстреле двух сотрудников спецсвязи в Брянске

Подробности пока не приводятся. Известно лишь, что нападение совершил коллега убитых.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в расстреле двух сотрудников спецсвязи в Брянске. Он даёт признательные показания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

Из новых данных известно лишь, что это, как и предполагалось ранее, коллега убитых.

Напомним, преступление было совершено минувшей ночью. По данным местных СМИ, после убийства из офиса забрали около десяти миллионов рублей и табельное оружие жертв преступления. После этого помещение пытались сжечь.