Пойман подозреваемый в расстреле двух сотрудников спецсвязи в Брянске

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в расстреле двух сотрудников спецсвязи в Брянске. Он даёт признательные показания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.
Из новых данных известно лишь, что это, как и предполагалось ранее, коллега убитых.
Напомним, преступление было совершено минувшей ночью. По данным местных СМИ, после убийства из офиса забрали около десяти миллионов рублей и табельное оружие жертв преступления. После этого помещение пытались сжечь.
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