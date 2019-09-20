ФК "Краснодар" расторг контракт с Мамаевым

В спортивной организации добавили, что больше не собираются когда-либо комментировать свои отношения с футболистом.

Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

— Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты, — отметили в ФК "Краснодар", опубликовав нарезку из матчей, в которых проявил себя Мамаев.

В клубе подчеркнули, что ни сейчас, ни в будущем не намерены давать комментариев по этому вопросу.

Ранее Лайф рассказывал, что Павел Мамаев после освобождения из исправительной колонии отправился праздновать день своего рождения вместе с супругой Аланой. Сегодня ранее его жена показала, что он проводит время с детьми.

Добавим также, что скорый выход на поле не светит и другу Мамаева Александру Кокорину. "Зенит" от него не отказался, а вот РФС не позволил футболисту выступать. Он сможет сделать это только в следующем году.