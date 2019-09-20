Трамп наложил санкции на Национальный банк Ирана

Под ограничения попали также Национальный фонд развития и компания Etemad Tejarate Pars Co.

Президент США Трамп объявил, что Штаты усиливают санкции против Ирана. Под удар попал нацбанк этой страны. Причиной американский лидер назвал атаку дронами на нефтедобывающие объекты Саудовской Аравии. Белый дом считает, что за нападением стоит Тегеран.

— Это самые серьёзные санкции, которые когда-либо применялись к этой стране. Мы никогда не повышали их до такого уровня, — цитирует заявление Трампа в Овальном кабинете Белого дома Fox News.

Министр финансов США Стивен Мнучин уверен, что новые санкции отрежут все источники финансирования для Ирана.

Как отмечается в распространённом в пятницу пресс-релизе американского Минфина, власти США вводят также санкции в отношении иранского Национального фонда развития и компании Etemad Tejarate Pars Co.

США завяли, что в нападении на Саудовскую Аравию виноват Иран, хотя ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В начале сентября Вашингтон ввёл санкции против Иранского космического агентства.