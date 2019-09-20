Темнокожий борец-нардеп от партии Зеленского не выдержал заседания Рады и уснул

401

За тем же самым занятием был сфотографирован ещё один его коллега по парламенту и сопартиец.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Жан Беленюк не смог побороть усталость, которая накатила на него в ходе заседания украинского парламента, и прилёг головой на стол. Этот момент попал в объективы камер журналистов.

Что тебе снится, Жан Беленюк? — прокомментировал выложивший в "Фейсбук" фото и видеозапись журналист Александр Гончаров.

На кадрах невозможно увидеть, что происходит в этот момент в зале заседаний, но, судя по всему, там как раз выступал кто-то из депутатов. Отмечается, что, несмотря ни на что, дремлющий Беленюк всё равно выполнял свои обязанности и иногда отрывал голову от стола, чтобы проголосовать.

Примечательно, что украинский борец стал не единственным "слугой народа", которому состоявшееся в пятницу заседание Рады показалось несколько скучноватым. Нардеп Алексей Устенко также решил прилечь на стол во время заседания, только молодой человек решил всё же не засыпать и провести время с гаджетом.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3243288739022056&set=a.1179522252065392&type=3&theater" target="_blank">Yan Dobronosov</a></p>

Ранее Лайф сообщал, что в Раде призвали Украину "пойти на жертвы" ради мира в Донбассе.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×