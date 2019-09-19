В Раде призвали Украину "пойти на жертвы" ради мира в Донбассе

При этом идею особого статуса для непризнанных республик раскритиковали, поскольку она якобы приведёт к развалу страны.

Для разрешения военного конфликта в Донбассе Украине следует не рассчитывать на силовой сценарий, а идти на компромисс с противоборствующей стороной. Об этом заявил председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

— Мы понимаем, что переговоры — это постоянно какие-то уступки. Чем-то должны жертвовать мы, а чем-то должна жертвовать та сторона. В этом вопросе должен быть компромисс, — сказал он в эфире телеканала NewsOne.

Политик также прокомментировал "популярную версию" решения ситуации на востоке Украины, заявив, что "военного решения" у этого конфликта нет. Он призвал не успокаивать себя иллюзиями на этот счёт.

При этом Гетманцев раскритиковал идею введения особого статуса Донбасса, поскольку, по его мнению, это приведёт страну к федерализации, что фактически будет означать её распад.

Ранее Лайф сообщал, что Киев подготовил "пакет мер" для упрощения жизни в Донбассе. В то же время украинский эксперт заявил, что украинским властям невыгодно возвращать Донбасс.