В Госдуме рассказали, как выгодно уйти в отпуск

Чем больше рабочих дней в месяце запланированного отдыха, тем больше отпускных получит работник.

С финансовой точки зрения выгоднее всего брать отпуск в месяцы, где больше всего рабочих дней, сообщается на сайте Госдумы.

В таком случае выплаты практически равны заработной плате. Если брать отпуск в месяц, в котором мало рабочих дней (например, в мае или апреле), то финансово это будет менее выгодно, однако получится увеличить отпуск за счёт выходных дней.

Также выгоднее всего брать как можно больше дней, в том числе и выходные.

— Отпускные за выходные платят, а зарплату нет, — поясняется на сайте.

Кроме того, если день отдыха выпадает на праздник, то он не включается в отпуск, а переносится на следующую дату после его окончания, добавили в Госдуме.

Напомним, с 1 октября изменяются правила увольнения и ухода в отпуск.