США направят дополнительные войска и средства ПВО на Ближний Восток на фоне ситуации с Ираном, заявил глава Пентагона Марк Эспер на брифинге.
По его словам, Саудовская Аравия попросила о международной поддержке для защиты важнейшей инфраструктуры королевства. Также содействия попросили и ОАЭ.
— В ответ на запросы президент одобрил развёртывание сил США, которые будут оборонительными по своему характеру и будут в основном отвечать за противовоздушную и противоракетную оборону, — приводит ТАСС слова министра.
Кроме того, США продолжат работу над ускорением доставки военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ для укрепления потенциала самообороны.
Ранее в США сообщили об успешной кибератаке американских военных на Иран.
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