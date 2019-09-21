США направят дополнительные войска и средства ПВО на Ближний Восток на фоне ситуации с Ираном, заявил глава Пентагона Марк Эспер на брифинге.

По его словам, Саудовская Аравия попросила о международной поддержке для защиты важнейшей инфраструктуры королевства. Также содействия попросили и ОАЭ.

— В ответ на запросы президент одобрил развёртывание сил США, которые будут оборонительными по своему характеру и будут в основном отвечать за противовоздушную и противоракетную оборону, — приводит ТАСС слова министра.

Кроме того, США продолжат работу над ускорением доставки военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ для укрепления потенциала самообороны.

Ранее в США сообщили об успешной кибератаке американских военных на Иран.