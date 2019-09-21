Байден потребовал от Трампа предоставить расшифровку разговора с Зеленским

Бывший вице-президент США назвал поведение американского лидера отвратительным, поскольку оно затрагивает внешнюю политику страны и подрывает нацбезопасность.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден полагает, что американский лидер Дональд Трамп должен опубликовать расшифровку предполагаемого разговора с главой Украины Владимиром Зеленским. Такое заявление Байден опубликовал в "Твиттере".

— Если опубликованные данные верны, то президент Дональд Трамп действительно не знает границ своему желанию злоупотреблять властью и унижать нашу страну, — подчеркнул Байден.

По его мнению, поведение Трампа "особенно отвратительно", поскольку оно затрагивает внешнюю политику США и подрывает национальную безопасность ради политических интересов.

Как считает Байден, Трамп подталкивал Украину к тому, чтобы "подорвать верховенство закона в надежде на извлечение политической выгоды".

Он отмечает, что столь "очевидная коррупция" наносит ущерб, а также принижает значение американских государственных институтов и превращает их в орудие личной политической мести.

— Президент Трамп должен по меньшей мере опубликовать расшифровку разговора, о котором идёт речь, чтобы американцы сами могли делать выводы, — пишет Байден.

Также бывший вице-президент считает что Трамп должен дать указание подчинённым и.о. директора Национальной разведки прекратить оказание сопротивления и предоставить уведомление докладчика Конгрессу США.

Сейчас Джозеф Байден является наиболее вероятным конкурентом Трампа на грядущих президентских выборах в 2020 году. При этом он регулярно позволяет себе делать резкие высказывания в адрес президента.