СМИ: Мамаев может заключить контракт с "Динамо"

Футболист может присоединиться к тренировкам столичной команды вплоть до зимнего трансферного окна.

Полузащитник Павел Мамаев договаривается о сотрудничестве с московским клубом "Динамо", сообщает "Спорт-экспресс".

По информации издания, футболист может присоединиться к тренировкам столичной команды вплоть до зимнего трансферного окна. Затем, уже в январе, его можно будет включить в заявочный список на сезон.

Несколько дней назад футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу по УДО. "Зенит" пошёл навстречу своему нападающему Кокорину и заключил с ним новый контракт, а футбольный клуб "Краснодар" расторг договор с Павлом Мамаевым.