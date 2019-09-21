Более двух тысяч человек собрались у Зоны 51 в Неваде

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Фото © Twitter / bigg_punn

Однако реальных попыток проникнуть на территорию никто из собравшихся не предпринял.

Более двух тысяч человек приехали к базе ВВС США Homey Airport в штате Невада, которая больше известна как Зона 51. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Собравшиеся приняли участие в своеобразном штурме Зоны 51 и фестивале, посвящённом ему. При этом реальных попыток проникнуть на территорию зоны никто из собравшихся не предпринял. Большинство прибывших людей собрались в ближайших городках Хайко и Рейчел для участия в развлекательных мероприятиях.

Мы все понимаем, что нам нельзя пересекать ворота. Но если мы все соберёмся сегодня, послушаем музыку и выпьем пива — это уже будет успех, — приводит агентство слова одного из участников "штурма".

Зоной 51 называется засекреченный объект ВВС США в штате Невада. Там, по одной из версий, с середины прошлого столетия разрабатываются и испытываются экспериментальные авиационные технологии. Из-за повышенных мер безопасности некоторые считают, что там военные скрывают доказательства существования инопланетян.

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