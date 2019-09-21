Опубликовано видео последствий пожара в ТЦ во Владивостоке

В Сети опубликовали видео последствий пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке. Ролик появился на канале K Ignatovich в "Ютубе".

На кадрах, сделанных с дрона, видна выгоревшая крыша строения. Один из её участков, предположительно, обвалился. На месте инцидента продолжают работу пожарные.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального ГУМЧС, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Там же рассказали, что открытое горение было ликвидировано.

Ранее стало известно, что возгорание полностью локализовали. Это произошло к 10:00 по местному времени (03:00 по мск). В торговом центре частично обрушились внутренние конструкции.