Прокуратура Башкирии проверяет, почему девочку-инвалида не взяли в садик

У двухлетнего ребёнка деформированы кости черепа и сросшиеся пальцы. Ему необходима операция, на которую у семьи нет денег.

Прокуратура Башкирии проводит проверку информации о том, что двухлетнюю девочку с деформированным лицом и сросшимися пальцами не приняли в детский сад. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

— Надзорный орган даст правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц местного самоуправления, а также докторов поликлиники, курирующей ребёнка, — сообщили в прокуратуре.

В местной мэрии заявили, что семья ребёнка-инвалида ранее не обращалась в детское учреждение с просьбой отдать в него дочь.

— Мать девочки на днях принесла заявление в отдел образования с просьбой зачислить ребёнка в детский сад села, до этого момента от неё заявлений не поступало. Конечно, ребёнок будет ходить в дошкольное образовательное учреждение, — прокомментировали ситуацию районные власти.

Напомним, ранее волонтёры сообщили, что двухлетнюю девочку-инвалида не взяли в садик из-за деформированного лица и сросшихся пальцев. По словам сотрудников детского учреждения, она будет "пугать других детей". Также стало известно, что семья живёт в старом и ветхом доме, у неё не хватает денег на операцию малютке.