Украина отказалась участвовать в сессии ПАСЕ

Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.

— Самым сложным сегодня является вопрос ПАСЕ. Не имея другой возможности реагировать на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, — написал нардеп в "Фейсбуке".

По его словам, это решение поддержало большинство фракций Рады и сейчас депутаты собираются сосредоточиться на консультациях с другими государствами-членами Совета Европы "с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ".

Ранее глава МИД Украины выражал опасения в связи с тем, что Западу всё сложнее придерживаться антироссийских санкций. Признаки ослабления позиций по отношению к РФ он заметил в возвращении нашей страны в ПАСЕ и призывах европейских лидеров вернуть формат G8.