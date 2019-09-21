Обожжённых кипящим маслом детей доставили из Турции в Екатеринбург

Сейчас они доставлены в местное ожоговое отделение. СК поставил на контроль выяснение всех обстоятельств инцидента.

Двое мальчиков, обожжённых кипящим маслом во время шоу в Турции, доставлены в Екатеринбург, сообщает Минздрав Свердловской области.

— Дети, получившие ожоги раскалённым маслом в Турции, благополучно долетели до Екатеринбурга и силами территориального центра медицины катастроф из аэропорта Кольцово госпитализированы в ожоговое отделение ДГКБ № 9, — говорится в сообщении.

Напомним, во время шоу в турецком отеле повар разлил горящее масло на туристов. Двое мальчиков из Екатеринбурга были доставлены в местную больницу с сильными ожогами. Также в ЧП пострадало ещё восемь иностранных граждан.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль выяснение всех обстоятельств инцидента на турецком курорте.