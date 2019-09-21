Часть украинской делегации решила всё же поехать на сессию ПАСЕ

Часть украинской делегации всё же примет участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на то что ранее сообщалось об отказе от поездки в Страсбург.

— Интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины, — написал в "Фейсбуке" депутат Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Парламентарий добавил, что считает недопустимым, чтобы "на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала позиция" Киева.

Ранее другой депутат Рады, Богдан Яремко, сообщил, что Украина отказывается от участия в сессии из-за "откровенного игнорирования интересов" Незалежной.