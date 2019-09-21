Росгвардия подтвердила задержание трёх сторонников ИГИЛ в Нижневартовске

В Нижневартовске задержаны трое членов ячейки террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщили в Росгвардии.

Ранее о задержании троих жителей Ханты-Мансийского автономного округа, подозреваемых в связях с террористами, сообщал источник ряда СМИ.

— По версии следствия, мужчины осуществляли запрещённую деятельность, направленную на идеологическую обработку и склонение граждан к участию в деятельности террористической организации, финансирование терроризма, пропаганду идеологии и оправдание терроризма, — говорится в сообщении Росгвардии.

В ходе обысков у задержанных изъяты экстремистская литература, символика и флаг террористической организации, боеприпасы. У одного из подозреваемых также нашли наркотики в крупном размере и пистолет с патронами.

По данному факту возбуждены уголовные дела.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.