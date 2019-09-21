Росгвардия подтвердила задержание трёх сторонников ИГИЛ в Нижневартовске

В Нижневартовске задержаны трое членов ячейки террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщили в Росгвардии.
Ранее о задержании троих жителей Ханты-Мансийского автономного округа, подозреваемых в связях с террористами, сообщал источник ряда СМИ.
— По версии следствия, мужчины осуществляли запрещённую деятельность, направленную на идеологическую обработку и склонение граждан к участию в деятельности террористической организации, финансирование терроризма, пропаганду идеологии и оправдание терроризма, — говорится в сообщении Росгвардии.
В ходе обысков у задержанных изъяты экстремистская литература, символика и флаг террористической организации, боеприпасы. У одного из подозреваемых также нашли наркотики в крупном размере и пистолет с патронами.
По данному факту возбуждены уголовные дела.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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