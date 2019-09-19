В Нижневартовске задержаны три человека по подозрению в связях с ИГИЛ

По предварительным данным, в ходе обысков у подозреваемых было изъято оружие и экстремистская литература.

Сотрудники полиции и ФСБ провели задержания троих жителей Ханты-Мансийского автономного округа по подозрению в связях с террористической группировкой ИГИЛ*. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах региона.

— Работал центр по противодействию экстремизму УМВД с привлечением ФСБ. Ранее был задержан один человек, двоих задержали накануне... Решается вопрос об избрании меры пресечения, — сказал собеседник агентства.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГИЛ в Дагестане. Он планировал совершить теракт в отношении полицейских и органов власти. Лайф публиковал видео момента задержания предполагаемого боевика.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.