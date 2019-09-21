Сотруднику спецсвязи предъявили обвинение в убийстве коллег в Брянске

Сотруднику спецсвязи предъявили обвинение в убийстве двоих коллег в Брянске. Также мужчине вменяется хищение семи миллионов рублей и оружия, сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, 31-летний водитель-фельдъегерь около 22 часов 19 сентября завладел служебным оружием коллег, убил их и похитил из служебного помещения семь миллионов рублей.

Затем злоумышленник забрал носитель с записями с камер видеонаблюдения и попытался поджечь помещение. Однако этого сделать ему в итоге не удалось. По пути домой он выбросил одежду, в которой убил коллег. Пистолет и деньги мужчина спрятал на территории своего домовладения. Следователям удалось обнаружить похищенные средства, а также оружие.

Напомним, о задержании подозреваемого стало известно накануне. Он дал признательные показания.