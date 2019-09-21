В посольстве прокомментировали инцидент с российскими военными в Таджикистане

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Фото © Pixabay

Посольство РФ в Таджикистане держит под контролем ситуацию с двумя военнослужащими 201-й российской базы в городе Бохтар Хатлонской области, которых ранил психически больной мужчина. Об этом ТАСС рассказали в диппредставительстве.

Отмечается, что посольство находится в контакте с руководством базы и правоохранительными органами Таджикистана.

Напомним, ранее сообщалось, что местный житель, состоящий на учёте в психдиспансере, с ножом напал на российских военных. Их доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.

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