В посольстве прокомментировали инцидент с российскими военными в Таджикистане

Посольство РФ в Таджикистане держит под контролем ситуацию с двумя военнослужащими 201-й российской базы в городе Бохтар Хатлонской области, которых ранил психически больной мужчина. Об этом ТАСС рассказали в диппредставительстве.
Отмечается, что посольство находится в контакте с руководством базы и правоохранительными органами Таджикистана.
Напомним, ранее сообщалось, что местный житель, состоящий на учёте в психдиспансере, с ножом напал на российских военных. Их доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.
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