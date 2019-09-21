Во Внуково на весь день задержали три утренних рейса — видео

Пассажиры двух из них до сих пор находятся в аэропорту, они должны вылететь только ночью.

Авиакомпания "Россия" на весь день задержала три утренних рейса из аэропорта Внуково. Один из них только приземляется в Сочи, а два других — на Пхукет и в Ларнаку — вылетят только ночью.

Пассажиры ждут вылета более десяти часов, при этом ответов от авиакомпании они так и не дождались. Один из пострадавших сообщает в "Инстаграме", что гостиницу людям так и не предоставили.

— Людей выселили через час. Многие, как и я, с пяти, шести утра в аэропорту. Это уже 12-й час ожидания. Это ад, — написал Николай в соцсети.

Лайфу стало известно, что рейсы на Пхукет и в Ларнаку вылетят только после часа ночи — в 1:40 и 1:10 соответственно. Утренний рейс в Сочи вылетел часом ранее.

Напомним, ранее Лайф публиковал видео с пьяным пилотом AZUR Air в аэропорту Тюмени, который устроил дебош и пропустил рейс в качестве пассажира.