Трамп заявил, что не говорил Зеленскому "ничего неправильного"

Президент США прокомментировал сообщения, появившиеся в СМИ после его разговора с украинским коллегой.

Дональд Трамп заявил, что не разглашал никакой секретной информации своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом президент США написал в своём твиттере.

— Фейковые СМИ и их партнёры — Демократическая партия — хотят как можно дальше держаться от требования Джо Байдена к Правительству Украины уволить прокурора, который расследовал деятельность его сына, — написал Трамп.

По его словам, вся эта история сфабрикована из-за ситуации с Байденом, который оказывал давление на Украину. Президент США подчеркнул, что "не говорил ничего неправильного" Зеленскому.

Напомним, ранее сообщалось, что разведка США обеспокоена телефонным разговором между Трампом и Зеленским, состоявшимся в июле. Предполагается, что украинский лидер мог пообещать помочь в расследовании против кандидата в президенты Джо Байдена. Трамп в свою очередь полагает, что его конкурент от Демпартии мог быть в сговоре с Киевом в ходе предыдущей кампании. Байден же потребовал от Трампа предоставить расшифровку разговора с Зеленским.