Трамп заявил, что не говорил Зеленскому "ничего неправильного"

Дональд Трамп заявил, что не разглашал никакой секретной информации своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом президент США написал в своём твиттере.
— Фейковые СМИ и их партнёры — Демократическая партия — хотят как можно дальше держаться от требования Джо Байдена к Правительству Украины уволить прокурора, который расследовал деятельность его сына, — написал Трамп.
По его словам, вся эта история сфабрикована из-за ситуации с Байденом, который оказывал давление на Украину. Президент США подчеркнул, что "не говорил ничего неправильного" Зеленскому.
Напомним, ранее сообщалось, что разведка США обеспокоена телефонным разговором между Трампом и Зеленским, состоявшимся в июле. Предполагается, что украинский лидер мог пообещать помочь в расследовании против кандидата в президенты Джо Байдена. Трамп в свою очередь полагает, что его конкурент от Демпартии мог быть в сговоре с Киевом в ходе предыдущей кампании. Байден же потребовал от Трампа предоставить расшифровку разговора с Зеленским.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram