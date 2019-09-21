Саудовская Аравия заявила, что сделает всё для защиты от агрессии Ирана

Эр-Рияд пообещал принять все меры для защиты от агрессии Ирана. Об этом сообщил телеканалу Sky News министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

— Мы сделаем всё возможное, чтобы наша страна не понесла ущерба. Подготовка к войне? Война — всегда последний вариант, — заявил аль-Джубейр.

За последние 40 лет Тегеран неоднократно проявлял агрессию в отношении Саудовской Аравии. Министр иностранных дел также обратил внимание на то, что движение "Хезболла" разрушило Ливан, Иран направил свои войска в Сирию, у них есть вооружённые отряды в Ираке, Йемене, которые Тегеран снабжает баллистическими ракетами и дронами.

Напомним, 14 сентября на НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнули пожары, спровоцированные неустановленными беспилотниками. Позже стало известно, что после атак на стратегические нефтяные объекты Эр-Рияд вдвое сократил производство нефти.