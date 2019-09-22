Главред WikiLeaks: Ассанжа содержат в ужасных условиях в британской тюрьме

Условия содержания основателя WikiLeaks хуже, чем у осуждённых террористов, ему отказали в переписке и дают возможность принять посетителей всего два раза в месяц.

Кристинн Храфнссон, главный редактор WikiLeaks, в интервью изданию The Grayzone рассказал, что власти Великобритании удерживают Джулиана Ассанжа в ужасных условиях. Его заключение проходит практически в полной изоляции, Ассанжа лишили возможности переписки.

Несмотря на то что основатель WikiLeaks уже отбыл срок за нарушение условий залога и должен быть освобождён 22 сентября, он останется в тюрьме до решения вопроса об экстрадиции. Такое решение приняла судья Ванесса Барайцер. По её мнению, Ассанж может скрыться, если его отпустить на свободу. Храфнссон считает такое отношение предвзятым.

Напомним, после ряда публикаций, в том числе о военных операциях Америки в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо, основатель WikiLeaks в 2010 году приехал в Швецию, где хотел получить защиту, но вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым он отрицает. После этого он долгое время скрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне.

11 апреля власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в своём посольстве в Лондоне, после чего его арестовала британская полиция. Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.