Депутат Рады заявила, что саммит "четвёрки" станет сложным для Зеленского

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что если переговоры в формате "Нормандской четвёрки" и осуществятся, то они будут очень сложными для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она рассказала в ходе интервью телеканалу "112 Украина".

По её словам, последняя подобная встреча, прошедшая в 2016 году, результатов не принесла. С тех пор, считает Верещук, ничего не изменилось.

— Я полагаюсь в данном случае на мысль, которую высказал Леонид Кучма на недавнем Yes, когда он сказал, что "нормандский формат" и участие в нём Владимира Зеленского будет для него очень сложным, если не сказать — сверхсложным испытанием. Потому что там ему друзей не будет, — отметила нардеп.

Ранее СМИ сообщали о том, что саммит оказался под угрозой срыва из-за отказа Киева подписывать формулу Штайнмайера.

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма ранее заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите "четвёрки" будут подталкивать украинского лидера к "неприемлемым" уступкам России.