В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками

Мать новорождённой носила тройню, но по неизвестной причине два плода срослись. Вместе с малышкой на свет появился брат-близнец без всяких отклонений.

В индийском штате Раджастан родилась необычная девочка. У новорождённой четыре ноги и три руки, об этом сообщает The Mirror.

Disturbing photos! Baby girl is born with four legs and three hands in 'triplets birth' https://t.co/aB6DgymSCI pic.twitter.com/yxfldnuP4F — Ladun Liadi (@Ladunliadi) 21 сентября 2019 г.

У малышки есть брат-близнец, абсолютно здоровый и без отклонений. Предположительно, мать детей носила тройню, но по неизвестной причине два плода срослись в один. Известно, что роженица ни разу не сделала УЗИ и не знала о возможных проблемах.

Девочку подключили к кислороду, сейчас её состояние стабильно. Вскоре новорождённую направят в больницу Джайпура, чтобы удалить лишние конечности. После этого ребёнок сможет жить нормальной жизнью.

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