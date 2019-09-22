Минобороны РФ поделилось видео стрельбы из зенитного комплекса "Кинжал"

Министерство обороны России на своём YouTube-канале опубликовало видео учений кораблей арктической группировки Северного флота в районе архипелага Земля Франца-Иосифа на севере Баренцева моря.

На видео, в частности, можно увидеть, как запускают зенитные ракеты, а также производят стрельбу из корабельной артиллерии.

В стрельбах приняли участие экипажи трёх кораблей: противолодочного "Вице-адмирала Кулакова", а также двух десантных — "Александра Отраковского" и "Кондопоги". Военные отрабатывали приёмы отражения атак противника, направленных с разных сторон и высот. При стрельбах были использованы ЗРК "Кинжал", артиллерийские установки АК-100, АК-725, а также зенитные комплексы АК-630.

В министерстве подчеркнули, что учения проходили в экстремальных условиях: на море были четырёхбалльный шторм и сильные порывы ветра.

Ранее в СМИ появилось видео стрельб тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч") в ходе учений "Центр-2019".