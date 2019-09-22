Пираты освободили российских моряков, захваченных у берегов Камеруна в середине августа. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в компании-работодателе, граждан РФ привезли в Германию.

По словам собеседника агентства, у моряков не наблюдается проблем со здоровьем. На родину они смогут вернуться уже на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что пираты взяли в плен экипаж датского грузового судна "Мармалайта", в состав которого входили трое россиян. Было захвачено восемь человек.