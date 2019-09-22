Командир севшего в поле А321 вернулся к полётам

Пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, в августе посадивший Airbus А321 на кукурузное поле, вернулся к полётам на этой неделе. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе авиакомпании.

— Дамир Юсупов вернулся к работе после прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей, — рассказали в компании-перевозчике.

Напомним, 15 августа авиалайнер А321 "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку прямо на кукурузное поле. У самолёта отказали сразу два двигателя из-за попадания в них чаек. Благодаря пилотам и членам экипажа выжили все 226 пассажиров. Пилотам присвоили звание Героя России, а накануне экипаж получил квартиры.