Россияне смогут бесплатно получать назначенные врачом лекарства

Эксперимент уже провели в нескольких пилотных регионах, и он показал успешный результат.

Минздрав РФ готовит новый проект по расширению числа льготников на лекарства, который может начать действовать уже с 2022 года. Так, жизненно необходимые препараты, назначенные врачом в поликлинике, россияне смогут получать бесплатно или со скидкой.

— Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения, — сообщила "Российской газете" глава ведомства Вероника Скворцова.

По её словам, число граждан, которые смогут бесплатно или со скидкой получать необходимые препараты, заметно увеличится. Сейчас бесплатные лекарства получают только льготники: инвалиды, страдающие рядом заболеваний, дети до трёх лет.

В Омске и Кирове уже провели пилотный эксперимент: пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями бесплатно выдавали соотвествующие лекарства. В результате в обоих регионах смертность от заболеваний сердца заметно снизилась.

Также рассматривается возможность выдачи бесплатных медицинских препаратов детям до 14 лет или до совершеннолетия.

Ранее Минздрав назвал регионы, в которых дети болеют чаще всего. Самые высокие показатели были зафиксированы в Ненецком автономном округе, Карелии и Архангельской области.