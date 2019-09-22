Первый снег пришёл в Центральную Россию — видео

Сразу несколько регионов Центральной России засыпало снегом. Соответствующие фото- и видеоматериалы массово публикуют пользователи соцсетей.

Так, например, жители Иванова, проснувшись сентябрьским воскресным утром и выглянув в окно, впали в ступор. Горожане взялись за смартфоны и стали делиться кадрами внезапно наступившей зимы в соцсетях.

Также снегопад накрыл и соседнюю Ярославскую область. "Первый снег выпал в Ярославле: каким будет конец осени?" — задались вопросом жители региона.

Жителей Московского региона зима пока обходит стороной. Правда, в Клину выпал дождь, переходящий в снег, местами с градом.

Ранее москвичам посоветовали больше не ждать бабьего лета.