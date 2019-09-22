Первый снег пришёл в Центральную Россию — видео

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Сразу несколько регионов Центральной России засыпало снегом. Соответствующие фото- и видеоматериалы массово публикуют пользователи соцсетей.

Так, например, жители Иванова, проснувшись сентябрьским воскресным утром и выглянув в окно, впали в ступор. Горожане взялись за смартфоны и стали делиться кадрами внезапно наступившей зимы в соцсетях.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B2toA4wCrQK/" target="_blank">zhukova_swetlana</a>/<a href="https://www.instagram.com/p/B2tpXJcB5GU/" target="_blank">hechphotos</a></p>

Также снегопад накрыл и соседнюю Ярославскую область. "Первый снег выпал в Ярославле: каким будет конец осени?" — задались вопросом жители региона.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B2tn5JgFhXW/" target="_blank">orlovskaya_kati_rina</a>/<a href="https://www.instagram.com/p/B2tIx7gFEY9/" target="_blank">yaroslavl.news24</a></p>

Жителей Московского региона зима пока обходит стороной. Правда, в Клину выпал дождь, переходящий в снег, местами с градом.

<p>Фото © Соцсети</p>

Ранее москвичам посоветовали больше не ждать бабьего лета.

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