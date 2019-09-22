Трамп призвал Европу не экономить на помощи Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Германия, Франция и другие страны Евросоюза должны выделять больше денег на поддержку Украины.

— Германия, Франция и ЕС должны тратить больше на поддержку Украины. Сейчас они выделяют меньше по сравнению с США, — сказал американский лидер журналистам на лужайке Белого дома.

Бюджет Штатов на 2020 финансовый год (начинается 1 октября 2019 года. — Прим. Лайфа) предполагает, что на решение вопросов безопасности Незалежной будет направлено порядка 400 миллионов долларов.

Ранее ООН призвала срочно выделить Украине на зимовку 52 миллиона долларов.