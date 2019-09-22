Женщин пустят на матч мужской футбольной сборной Ирана

Международная федерация футбола получила гарантии от властей Ирана, что на ближайший матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года между мужскими командами Ирана и Камбоджи будут допущены женщины. Об этом сообщает Sports Illustrated со ссылкой на главу ФИФА Джанни Инфантино.

Такое решение было принято после визита делегации ФИФА в Тегеран. Матч сборных Ирана и Камбоджи пройдёт 10 октября на 78-тысячном стадионе "Азади". Женщины не могли законно присутствовать на играх мужских футбольных команд в Иране на протяжении 40 последних лет.

Напомним, ранее мир всколыхнула история иранской болельщицы Сахар Ходаяри, которая погибла после попытки суицида — девушка пошла на крайние меры, когда узнала, что её могут посадить в тюрьму за посещение матча любимого футбольного клуба "Эстегляль".