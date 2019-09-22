Офтальмолог рассказала, почему армянская девушка плачет кристаллами

Заболевание армянской девушки, у которой вместо слёз из глаз падают кристаллы, могло появиться из-за инфекции или наследственности. Об этом Пятому каналу рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

— Слеза — это биологическая жидкость, похожая по состоянию на состав крови, и поэтому при определённых ситуациях — генетических или воспалительных заболеваниях глаза и организма в целом — могут возникать нарушения в её составе, — отметила доктор.

По словам медика, случай с армянской девушкой является хоть и редким, но не уникальным. Офтальмолог отметила, что кристаллы могут появляться не только на слизистой глаза, но также в печени и почках.

Напомним, ранее стало известно о 22-летней армянской девушке Сатеник Казарян, страдающей заболеванием, при котором образуются кристаллы в глазах. В Министерстве здравоохранения страны решили собрать консилиум для того, чтобы выработать методы лечения пациентки.