В Донбассе украинские силовики ранили мирного жителя

Украинские силовики из батальона "Айдар" ранили мирного жителя у пропускного пункта Майорск в Донбассе. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

— Угрожая оружием, [силовики] отобрали у мужчины денежные средства и ценные вещи. Опасаясь за свою жизнь, мужчина предпринял попытку бегства, во время которой был ранен, — сообщает представитель милиции.

Силами ополченцев пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. Он был отправлен в больницу.

Представитель народной милиции также призвал международных наблюдателей ОБСЕ зафиксировать инцидент и принять все меры для наказания виновных силовиков батальона "Айдар".

Въезд на территорию ДНР и ЛНР со стороны Украины ограничен властями регионов с 2015 года. Попасть туда можно либо через специальные пункты пропуска, либо со стороны России.

Недавно, 21 сентября, в ДНР сообщили, что украинские военные нарушали режим перемирия 23 раза за сутки.