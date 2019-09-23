Военные произвели пуски из ЗРК С-400 на полигоне в Бурятии

Военные ВВО произвели запуски из ракетных комплексов С-400 "Триумф" на полигоне Телемба в Бурятии. Об этом журналистам сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту РФ Николай Воскресенский.

— К учениям привлекались личный состав управления полка, командный пункт, зенитные ракетные дивизионы С-400 и зенитно-ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", подразделения обеспечения, всего более 150 военнослужащих. Боевые упражнения выполнялись на технике полигона, — рассказал Воскресенский.

Он также отметил, что во время учений на полигоне была сымитирована максимально сложная обстановка воздушного налёта. Подчёркивается, что во время стрельб использовались мишени нового типа.

Военные выполнили десять запусков зенитных ракет из С-400. При этом им удалось поразить все цели, в частности высокоскоростные манёвренные, летящие на предельно малых высотах, сообщил начальник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что, по мнению китайского издания, новые российские ЗРК С-500 могут сбить даже метеориты.