"Чернобыль" получил премию Emmy как лучший мини-сериал года

“I hope that in some small way, our show has helped remind people of the value of the truth and the danger of a lie.” #ChernobylHBO wins Outstanding Limited Series at the #Emmys. pic.twitter.com/3VzN7MClW6 — HBO (@HBO) September 23, 2019

Пятисерийный фильм "Чернобыль" американской компании НВО получил статуэтку "Эмми" как лучший мини-сериал 2019 года. 71-я церемония вручения награды проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе. Мероприятие транслируется телеканалом Fox.

— Надеюсь, в каком-то роде наш сериал напомнил людям о значении правды и опасности лжи, — сказал создатель сериала Крейг Мейзин, когда ему вручали статуэтку.

Также "Чернобыль" получил премию в номинациях "Лучшая режиссура мини-сериала или фильма" за работу Йохана Ренка и "Лучший сценарий к мини-сериалу или фильму" за работу Крейга Мейзина.

Всего картина номинировалась на 19 наград, уступая по количеству категорий "Игре престолов", число номинаций которой достигло 32. В номинации мини- сериалов на награду также претендовали ленты "Побег из тюрьмы Даннемора", "Фосси/Вердон", "Острые предметы" и "Когда они нас увидят".

"Чернобыль" — пятисерийная драма о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Авторы картины пытались не только объяснить зрителю причины катастрофы доступным языком, но и рассказать о её реальных последствиях. Роли исполнили Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Пол Риттер и другие. Премьера "Чернобыля" состоялась 6 мая 2019 года в США и 7 мая 2019 года — в России.

Ранее сериал "Чернобыль" получил американскую премию Ассоциации телевизионных критиков.