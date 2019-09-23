В Швейцарии прошли "похороны" ледника

Swiss hold funeral for Pizol glacier lost to global warminghttps://t.co/isgIGCgyYL — BBC News (World) (@BBCWorld) September 22, 2019

Десятки людей собрались на "похороны" растаявшего из-за глобального потепления ледника Пицоль в Швейцарии. Об этом 22 сентября сообщила Би-би-си.

— Пицоль потерял такое количество своего веса, что с научной точки зрения он больше не является ледником, — пояснила представительница Швейцарской ассоциации защиты климата Алессандра Дегиакоми.

Память ледника пришли почтить местные жители, туристы и члены экологических организаций. Все они, одетые в чёрное, прошли путь свыше 2,7 километра в гору, чтобы добраться до Пицоля, расположенного неподалёку от Лихтенштейна и границы с Австрией.

По подсчётам специалистов, за последние 13 лет Пицоль лишился 80% льдов.

Также швейцарские учёные пришли к выводу, что к 2050 году порядка 50% льдов на территории страны бесследно растает.

Ранее NASA разместило фотографии ледников Гренландии, сделанные на протяжении полувека. На них отчётливо видна степень таяния льда.