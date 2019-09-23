"Игра престолов" завоевала награду Emmy, став лучшим драматическим сериалом года

Восьмой, заключительный сезон сериала "Игра престолов" от НВО получил премию "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал". 71-я церемония вручения награды проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе. Мероприятие транслируется телеканалом Fox.

"Игра престолов" снималась на протяжении последнего десятка лет, последний её сезон вышел в апреле текущего года. Сериал за все годы своего существования завоевал рекордное количество наград "Эмми". Например, статуэтка в номинации "Лучший драматический сериал" присуждается картине уже в четвёртый раз.

Конкурентами "Игре престолов" в заявленной категории стали "Лучше звоните Солу", "Убивая Еву", "Озарк", "Телохранитель", "Поза", "Наследники" и "Это мы".

Не омрачил радости победы и тот факт, что многие поклонники остались недовольны заключительным сезоном — более двух миллионов человек подписали петицию на пересъёмку финала картины из-за пробелов в сценарии.

Ранее сообщалось, что премию "Эмми" в категории "Лучший мини-сериал" в этом году получила пятисерийная картина "Чернобыль", также снятая НВО.