Выплаты пострадавшим от паводка в Комсомольске-на-Амуре будут выдавать с октября

Жильцам подтопленных домов в Комсомольске-на-Амуре начнут выплачивать положенные компенсации в октябре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

В администрации уточнили, что для получения выплаты пострадавшим необходимо подать соответствующее заявление в многофункциональный центр. Размер единовременной выплаты пострадавшим от наводнения составляет десять тысяч рублей.

В конце минувшей недели администрация города заявила о 7,6 тысячи пострадавших, претендующих на выплаты.

По данным портала, люди, желающие получить материальную помощь, стоят в очередях в МФЦ. Планируется открыть ещё несколько окон обслуживания для ускорения процесса работы.

— С 1 октября также планируется начать выплаты единовременной помощи и компенсаций за утрату имущества жителям частного сектора города, также пострадавшего от паводка, — заявили в администрации.

В подтопленных частных домах проживают 2,4 тысячи человек. Для выплаты пособий городу потребуется порядка 167 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что ущерб Хабаровскому краю от летнего паводка оценили примерно в 990 миллионов рублей.