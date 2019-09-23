В Москве у шофёра украли более 17 миллионов рублей

Неизвестный проник в квартиру мужчины и скрылся с крупной суммой. Полиция уже начала проверку.

В Москве из квартиры на Варшавском шоссе украли более 17 миллионов рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

— Неизвестный путём подбора ключей к замку входной двери проник в квартиру, совершил кражу денежных средств в сумме 17 миллионов 456 тысяч рублей, принадлежащих индивидуальному предпринимателю (водителю 1982 года рождения), и скрылся, — рассказал источник.

Сейчас правоохранители выясняют все подробности происшествия.

Также недавно в центре столицы произошла ещё одна кража. У москвича из кармана брюк незаметно вытащили миллион.