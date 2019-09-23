В Москве водитель сбил женщину прямо перед зданием СКР — видео

22 сентября в Москве автомобилист сбил на пешеходном переходе 56-летнюю женщину. По данным источника Лайфа, инцидент произошёл прямо напротив здания Замоскворецкого межрайонного следственного отдела.
Водитель Skoda Rapid сам вызвал скорую. По его словам, ДТП произошло из-за плохой видимости во время дождя. Пострадавшую госпитализировали с переломом лопатки.
Сейчас выясняются все подробности происшествия.
Вчера в Белгородской области произошёл ещё один наезд на пешеходном переходе. Местный депутат сбил 12-летнего мальчика. Ребёнка госпитализировали с переломами.
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