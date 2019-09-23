В Москве водитель сбил женщину прямо перед зданием СКР — видео

Мужчина объяснил наезд плохими погодными условиями. 56-летняя пострадавшая госпитализирована.

22 сентября в Москве автомобилист сбил на пешеходном переходе 56-летнюю женщину. По данным источника Лайфа, инцидент произошёл прямо напротив здания Замоскворецкого межрайонного следственного отдела.

Водитель Skoda Rapid сам вызвал скорую. По его словам, ДТП произошло из-за плохой видимости во время дождя. Пострадавшую госпитализировали с переломом лопатки.

Сейчас выясняются все подробности происшествия.

Вчера в Белгородской области произошёл ещё один наезд на пешеходном переходе. Местный депутат сбил 12-летнего мальчика. Ребёнка госпитализировали с переломами.